    「擁抱MAGA！」 川普自豪：達美航手冊也跟進更名美國灣

    川普今於社群平台PO出1張達美航空的航行手冊更新頁面，顯示墨西哥灣已改寫成「美國灣」，引發關注。（路透）

    川普今於社群平台PO出1張達美航空的航行手冊更新頁面，顯示墨西哥灣已改寫成「美國灣」，引發關注。（路透）

    2025/09/05 15:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後簽署行政命令，將原本橫跨佛羅里達至墨西哥的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）。川普今（5日）於社群平台PO出1張達美航空的航行手冊更新頁面，顯示墨西哥灣已改寫成「美國灣」，引發關注。

    據《紐約郵報》報導，川普於其自創社群平台Truth Social上發文表示，該文件由一名達美航空（Delta Air Lines）機師提供，是官方手冊的修訂重點，除地名修改外，自由主義者認為《飛行員通知》帶有種族主義色彩，空中任務通知（Notice to Air Missions）也被改回傳統用語「飛行員通知」（Notice to Airmen）。

    川普高呼，「看來他們總算開始擁抱MAGA（讓美國再次偉大）了。」

    報導提及，不過，達美航空則強調，公司只是遵循美國聯邦航空總署（FAA）的規定進行調整，並未多作詮釋。另外，有趣的是，Google地圖也已跟進新名稱，但僅限在美國境內使用時會顯示「美國灣」；若在墨西哥開啟，依然維持「墨西哥灣」。

    川普今於社群平台PO出1張達美航空的航行手冊更新頁面，顯示墨西哥灣已改寫成「美國灣」，引發關注。（圖擷自川普官方Truth Socail）

    川普今於社群平台PO出1張達美航空的航行手冊更新頁面，顯示墨西哥灣已改寫成「美國灣」，引發關注。（圖擷自川普官方Truth Socail）

