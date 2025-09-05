加拿大驚傳持刀傷人事件！嫌砍死妹逃亡途中撞警車身亡

26歲男子西馬德在馬尼托巴省霍洛沃特原住民社區持刀傷人。圖為霍洛沃特酋長在記者會上說明情形。（美聯社）

2025/09/05 14:39

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加拿大當局4日稱，26歲男子西馬德 （Tyrone Simard）在馬尼托巴霍洛沃特 （Hollow Water）原住民社區持刀傷人。西馬德不但殺害他的妹妹，還致7人受傷，最終他在自己駕駛的車輛與警車相撞後身亡。

根據美聯社報導，加拿大皇家騎警警司拉森（Rob Lasson）表示，事件發生時間為4日凌晨，警方接獲報案稱，霍洛沃特原住民社區兩處不同地點發生攻擊事件，迅速趕往現場，1名女警官趕往處理事件途中，其巡邏車與嫌犯駕駛的被盜車輛相撞，嫌犯當場死亡，女警官則在醫院接受治療，雖傷勢嚴重，但沒有生命危險。

馬尼托巴省（Manitoba）省長基內夫（Wab Kinew）稱該女警官為英雄，讚揚她阻止1名犯下暴行的男子。

拉森說，傷者年齡在18歲至60歲之間，受害者和嫌犯都互相認識。衛生官員補充，2名受害者已被空運至溫尼伯（Winnipeg），其他人則由救護車送往溫尼伯。

霍洛沃特原住民社區約有530人，位於溫尼伯湖東岸。該處居民為阿尼希那貝族（Anishinaabe）。

