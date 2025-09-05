為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「你好可愛，我送你回家」首爾3男大生涉誘拐男童辯：只是惡作劇

    南韓首爾近日發生一起疑似隨機誘拐未遂兒童事件。（歐新社資料照）

    南韓首爾近日發生一起疑似隨機誘拐未遂兒童事件。（歐新社資料照）

    2025/09/05 13:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日發生疑似隨機誘拐兒童未遂事件。3名男大生開車至首爾的小學附近，接連3次對放學的小學生說「好可愛，我送你回家吧」等言語，企圖接近他們，嚇得小學生拔腿就跑，所幸所有學生都成功逃離現場。目前警方已逮捕這3人。

    綜合韓媒報導，事發上月（8月）28日下午。3名男嫌開著一輛中型SUV，在首爾西大門區一處公共停車場附近，搖下車窗，陸續向背著書包的小學生搭話。受到驚嚇的小學生慌忙逃跑，部分學生則不予理會，冷漠走開。家長們得知後向警方報案。

    據報導，有4名男童受到驚擾，分屬兩間小學，全都是低年級學生。

    警方表示，嫌犯供稱前一天喝了酒，隔天見面一起吃辣湯麵後，「覺得小學生長得很可愛，所以出於開玩笑才這麼做」，還表示「看到孩子嚇到的反應覺得有趣，所以又重複了行為」，主張沒有實際讓孩子上車的意圖。

    警方指出，3名男嫌犯案時皆無毒品或酒精使用的跡象，「目前尚未查明是否還有其他犯罪行為，但我們正嚴肅對待此案，因涉及社會不安因素等。」警方強調，這不只是一次性惡作劇，而是連續3次嘗試接近小學生的行為，因此決定申請拘捕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播