「你好可愛，我送你回家」首爾3男大生涉誘拐男童辯：只是惡作劇

2025/09/05 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日發生疑似隨機誘拐兒童未遂事件。3名男大生開車至首爾的小學附近，接連3次對放學的小學生說「好可愛，我送你回家吧」等言語，企圖接近他們，嚇得小學生拔腿就跑，所幸所有學生都成功逃離現場。目前警方已逮捕這3人。

綜合韓媒報導，事發上月（8月）28日下午。3名男嫌開著一輛中型SUV，在首爾西大門區一處公共停車場附近，搖下車窗，陸續向背著書包的小學生搭話。受到驚嚇的小學生慌忙逃跑，部分學生則不予理會，冷漠走開。家長們得知後向警方報案。

據報導，有4名男童受到驚擾，分屬兩間小學，全都是低年級學生。

警方表示，嫌犯供稱前一天喝了酒，隔天見面一起吃辣湯麵後，「覺得小學生長得很可愛，所以出於開玩笑才這麼做」，還表示「看到孩子嚇到的反應覺得有趣，所以又重複了行為」，主張沒有實際讓孩子上車的意圖。

警方指出，3名男嫌犯案時皆無毒品或酒精使用的跡象，「目前尚未查明是否還有其他犯罪行為，但我們正嚴肅對待此案，因涉及社會不安因素等。」警方強調，這不只是一次性惡作劇，而是連續3次嘗試接近小學生的行為，因此決定申請拘捕。

