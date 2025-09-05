法院判決倒數5天 泰國前總理戴克辛突搭機離境

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）昨天突然出乎意料地離境，而此時距離可能導致他再次入獄的法院判決只剩下5天時間。（路透）

2025/09/05 13:28

〔中央社〕泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）昨天突然出乎意料地離境，而此時距離可能導致他再次入獄的法院判決，只剩下5天時間。

美聯社報導，一週前，他的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）被泰國憲法法院解除總理職務。法院裁定，貝東塔6月與柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）通話時違反總理應有的道德標準。這通電話錄音後來遭洩露到網路上。

請繼續往下閱讀...

泰國國會原定5日投票選出新總理，並組建新政府，以接替貝東塔。許多人認為，這標誌著戴克辛長達20多年的政治影響力，將因此劃下句點。

戴克辛在曼谷廊曼國際機場向泰國移民當局表示，他的私人飛機將飛往新加坡。警方聲明證實，由於沒有逮捕令或阻止出境的法院命令，他的飛機於晚間7時後不久獲准起飛。

不過，美聯社分析的航班追蹤資料顯示，他的私人飛機龐巴迪BD-700起初朝新加坡方向飛行，隨後突然轉向西方，繞行兩圈後再繼續飛往印度。對於航線變動原因，以及戴克辛是否會很快返回泰國，尚無即時說明。

社群媒體上廣泛猜測，他可能前往杜拜，也就是他自2008年開始自我流亡時的居住地。飛機在曼谷時間午夜左右似乎正朝杜拜方向航行。

戴克辛在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。

2023年，戴克辛回國，因為3起涉及貪污和濫權的案件開始服刑8年，但隨後以健康因素為由被送往醫院，後來又獲國王赦免。這一連串事件促使司法部門展開調查，以釐清他是否享有特殊待遇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法