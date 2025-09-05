為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日本女實況主發祭品文！破10萬訂閱就刺「淫紋」結果曝光

    日本女實況主「べあもりゆるも」。（取自「べあもりゆるも」推特）

    2025/09/05 11:37

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一名女實況主先前發出祭品文，稱如果她的YouTube頻道能夠在8月底突破10萬訂閱，就要在腹部下方刺上「淫紋」刺青，雖然最後沒有達成目標。不過，她也想出替代方案，改在手腕上刺上「淫紋」刺青，引發討論。

    日本女實況主「べあもりゆるも」先前在社群X發布上述「祭品文」，引發日本網友熱議，她的頻道訂閱也在短時間內「爆衝」，不過隨著熱度退去，她最後的訂閱人數停在8萬多，距離目標10萬還有1萬多人。

    儘管「祭品文」無法兌現，但她表示，這麼多人響應訂閱，不做點甚麼好像說不過去，因此想出替代方案，就是在手上刺上「淫紋」刺青。

    日前她將照片PO出後，再度引發討論。不過，不少網友質疑只是紋身貼紙，並非刺青，留言表示：「剛刺完刺青的時候，皮膚會變得像蚯蚓爬過一樣鼓起來、有凸凸不平的質感，所以這應該是貼紙啦」、「看起來像貼紙」。對於網友質疑，「べあもりゆるも」目前並未回應。

    「べあもりゆるも」改在手臂刺淫紋，被網友質問是不是貼紙。（取自「べあもりゆるも」推特）

