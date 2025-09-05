金主愛怎麼了？金正恩訪中5天愛女神隱消失 引發外界議論

金主愛（金正恩後方）僅在父親抵達中國時現身，隨後5天全神隱，引發外界討論。（法新社）

2025/09/05 11:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩前往中國參加九三閱兵，2日乘坐專列抵達北京時，女兒金主愛（Kim Ju Ae，譯音）陪同父親現身，引發外界對北韓接班佈局的關注，不過自此之後金主愛再也未出現，連金正恩離開中國時也不見愛女陪同，再度引起討論。

據《韓聯社》報導，金正恩第五次訪中在中國停留5天4夜，創下訪中行程之最，2日攜愛女金主愛乘坐專列抵達北京，但金主愛隨後神隱，至金正恩離開時仍不見蹤影。

金正恩3日與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）一同登上天安門觀摩中共九三閱兵。當天下午在釣魚台國賓館與普廷舉行會談，持續2.5小時；4日下午，金正恩在北京人民大會堂與習近平舉行會談，為其和習近平時隔6年再次會晤。

這段期間都未見金主愛陪同父親出席公開場合，連金正恩於4日晚間9時50分在北京火車站準備返國時，身後只有外長崔善姬和勞動黨中央委員會書記趙勇元。

南韓學者指出，為了讓金主愛訪中具有更多的政治意義，進一步強化繼任者地位，理應另外安排她的行程，但實際上並沒有。在中國期間金主愛完全神隱，很可能是為了開拓視野，而不是為了確立她作為金氏政權第四代繼承人的地位。

