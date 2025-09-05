為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金主愛怎麼了？金正恩訪中5天愛女神隱消失 引發外界議論

    金主愛（金正恩後方）僅在父親抵達中國時現身，隨後5天全神隱，引發外界討論。（法新社）

    金主愛（金正恩後方）僅在父親抵達中國時現身，隨後5天全神隱，引發外界討論。（法新社）

    2025/09/05 11:24

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩前往中國參加九三閱兵，2日乘坐專列抵達北京時，女兒金主愛（Kim Ju Ae，譯音）陪同父親現身，引發外界對北韓接班佈局的關注，不過自此之後金主愛再也未出現，連金正恩離開中國時也不見愛女陪同，再度引起討論。

    據《韓聯社》報導，金正恩第五次訪中在中國停留5天4夜，創下訪中行程之最，2日攜愛女金主愛乘坐專列抵達北京，但金主愛隨後神隱，至金正恩離開時仍不見蹤影。

    金正恩3日與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）一同登上天安門觀摩中共九三閱兵。當天下午在釣魚台國賓館與普廷舉行會談，持續2.5小時；4日下午，金正恩在北京人民大會堂與習近平舉行會談，為其和習近平時隔6年再次會晤。

    這段期間都未見金主愛陪同父親出席公開場合，連金正恩於4日晚間9時50分在北京火車站準備返國時，身後只有外長崔善姬和勞動黨中央委員會書記趙勇元。

    南韓學者指出，為了讓金主愛訪中具有更多的政治意義，進一步強化繼任者地位，理應另外安排她的行程，但實際上並沒有。在中國期間金主愛完全神隱，很可能是為了開拓視野，而不是為了確立她作為金氏政權第四代繼承人的地位。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播