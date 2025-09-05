為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「長生不老」是習近平起頭！外媒曝他先說：現在70歲還是孩子

    中國國家主席習近平九三閱兵期間，與俄羅斯總統普廷談論到「長生不老」議題。（美聯社）

    中國國家主席習近平九三閱兵期間，與俄羅斯總統普廷談論到「長生不老」議題。（美聯社）

    2025/09/05 11:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平九三閱兵期間，與俄羅斯總統普廷談論到「長生不老」議題，原先外界根據收音認為是普廷先提起「器官移植」等議題，但普廷受訪時稱是「主席（指習近平）有談到這件事」，而《BBC》報導也指出，習近平在普廷談「器官移植」前，先透過翻譯向普廷表示：「過去，活過70歲是很罕見的，現在人們都說70歲還是個孩子。」

    《路透》報導，普廷在北京被問及這次談話外流事件，他表示：「我想我們去閱兵典禮時，主席談到了這件事。」這段說法引發熱議，不少網友稱此為普廷在「甩鍋」給習近平。

    還原當時情形，習近平當日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，翻譯轉述普廷說法稱，隨著生物技術的發展，人類的器官可不斷的移植，「越活越年輕」甚至可以「長生不老」，而習近平聽完翻譯口述回答，本世紀人類可能「可以活到150歲」。由於流出音訊有限，不少人認為是普廷先開啟話題。

    不過根據《BBC》報導，在普廷談到「器官移植」話題之前，習近平的翻譯先是用俄語表示：「過去，活過70歲是很罕見的，現在人們都說70歲還是個孩子。」隨後才展開後續的對話。

    報導指出，習近平和普廷分別執政13年和25年，兩人均未表示過下台的意願，他們的私下談話表明，他們的眼光不僅限於經濟和政治。

