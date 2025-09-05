北京閱兵期間「咖啡館Wi-Fi幾乎全關閉」 網酸：做了多少壞事才會怕成這樣？

中共政權3日於北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典引外界關注。如今有中國網友爆料，這幾天因為舉行閱兵，北京幾乎所有咖啡廳的Wi-Fi都關閉。（路透）

2025/09/05 14:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共政權3日於北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典引外界關注。如今有中國網友爆料，這幾天因為舉行閱兵，北京幾乎所有咖啡廳的Wi-Fi都關閉。

旅義華僑作家李穎今於經營「李老師不是你老師」X平台轉發網友投稿，內容提及「北京閱兵這幾天，所有咖啡館的WIFI全部關閉」。

請繼續往下閱讀...

許多網友看到PO文後相繼留言，有人酸說「wifi跟閱兵有什麼影響」、「一個閱兵就搞得神憎鬼厭的，真的進入戰爭狀態還了得」、「做了多少壞事才會怕成這樣」、「正常，長安街邊上的住宅，頭一天晚上，所有居民都被強制搬到了旅館居住」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法