中網友偷罵93閱兵！ 被小粉紅檢舉遭捕超慘下場曝光

中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，引發國際關注。（法新社）

2025/09/05 11:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，引發國際關注。中國安徽淮北有網友日前因批評九三閱兵，短短3小時就被警方逮捕並判處拘留10日，如今又傳出湖北襄陽的網友因汙衊九三閱兵遭警方行政拘留。

旅義華僑作家李穎日前在X平台PO文指出，3日上午9點「淮北凱迪拉克車友俱樂部」的聊天室有人分享閱兵直播影片，9點28分有人跳出來批評「啥年代了，還在搞這些雞X玩意兒」，其他群友看到後刷了一排問號，群組內疑似有人向公安舉報該名網友，3小時後該名批評閱兵的網友馬上被逮捕，被判拘役10天。

請繼續往下閱讀...

李穎在另一則貼文PO文表示，湖北襄陽的警方在微博發布通報指出，1名孟姓男子在朋友圈對九三閱兵發表汙衊、詆毀性的不當言論，並在其他網友發表愛國言論時進行嘲諷、侮辱並散播謠言而涉嫌尋釁滋事，引發網友們強烈憤慨，警方調查後要其到案說明，孟男供認不諱，警方便對其逮捕行政拘留。

湖北襄陽的警方在微博發布通報指出湖北襄陽的網友因汙衊九三閱兵被警方行政拘留。（圖擷取自 X ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法