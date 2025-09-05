美國前總統拜登頭部明顯傷痕 發言人證實近期動皮膚癌切除手術

美國前總統拜登近期在德拉瓦州教堂現身時，頭部驚見一道明顯傷口。（圖擷自「fredkarger」X、本報合成）

2025/09/05 11:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統拜登（Joe Biden）的健康狀況再度引發關注。82歲的拜登近期在德拉瓦州教堂現身時，頭部驚見一道明顯傷口，影片曝光後在社群媒體掀起討論。

綜合外媒報導，民眾在里霍伯斯灘教堂外捕捉到拜登的身影，他頭頂出現明顯的傷痕，部分被白髮遮掩。拍攝影片的卡格（Fred Karger）直言，「我嚇了一跳，傷疤非常明顯，看起來像是剛切除好幾個皮膚癌。」

拜登發言人隨後向媒體證實，他接受治療皮膚癌的莫氏手術（Mohs surgery），醫師會逐層切除病灶，並立即在顯微鏡下檢查，直到確定無殘留癌細胞；在此之前，拜登8月出席前德拉瓦州長卡索（Mike Castle）喪禮時，就曾被拍到頭部纏著大片紗布。

報導分析，拜登於2023年曾接受胸部皮膚癌病變切除手術，經確診為基底細胞癌，同年經治療後宣告癌症清除。今年再添變數，拜登5月傳出確診第4期攝護腺癌，癌細胞已擴散至骨頭，醫師判定屬於高度侵略性。這項病情震撼美國政壇，也引發外界質疑其白宮醫療團隊過去是否隱匿病情。

