    首頁　>　國際

    委國戰鬥機飛越美國艦艇！美推測企圖展示武力

    2架委內瑞拉F-16戰鬥機4日飛越美國艦艇「賈森．鄧漢號」。（擷自X@EricLDaugh）

    2架委內瑞拉F-16戰鬥機4日飛越美國艦艇「賈森．鄧漢號」。（擷自X@EricLDaugh）

    2025/09/05 09:47

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普2日宣布美軍對委內瑞拉毒梟幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）1艘運毒船發動攻擊，造成船上11人死亡。之後委內瑞拉戰鬥機4日飛越美國艦艇，美國國防部官員推測，委內瑞拉此舉是想展示武力。

    根據哥倫比廣播公司新聞網（CBS News）報導，多名美國國防部官員稱，2架委內瑞拉F-16戰鬥機4日飛越美國艦艇「賈森．鄧漢號」（Jason Dunham）。

    「賈森．鄧漢號」是1艘宙斯盾飛彈驅逐艦，也是美國最近幾週派往委內瑞拉的艦隊之一。五角大廈稱，這些艦隊的部署旨在打擊犯罪組織和毒品恐怖主義。

    美國海軍艦艇被派往委內瑞拉附近海域，正值川普誓言打擊販毒集團之際。川普與委內瑞拉總統馬杜洛之間的緊張關係也日益加劇。

    川普政府指責馬杜洛與販毒集團勾結，向美國走私毒品，還將緝拿馬杜洛的懸賞金額提高到5000萬美元（約台幣15.3億元）。

    馬杜洛則本週稍早表示，美國軍艦構成「犯罪和血腥威脅」，並部署了無人機和軍艦在海岸線巡邏。

