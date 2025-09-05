為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普政府砍聯邦資金 西北大學校長辭職

    美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職，結束3年任期。（路透）

    美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職，結束3年任期。（路透）

    2025/09/05 09:57

    〔中央社〕美國總統川普政府凍結西北大學聯邦資金，加上共和黨眾議員指控西北大學未能充分解決反猶太主義問題後，西北大學校長今天宣布辭職，結束3年任期。

    路透社報導，西北大學（Northwestern University）校長希爾（Michael Schill）在聲明中表示，現在是交棒給新領導層來帶領這所芝加哥地區大學邁向未來的「正確時機」，他將留任至臨時校長被任命為止。

    他說：「我…承認仍有許多難題，特別是在聯邦層面。至關重要的是，我們必須在維護學術自由、誠信與獨立性的同時，持續保護大學的研究使命與卓越表現。」

    在共和黨眾議員指控西北大學未能妥善處理反猶太主義問題，包括校園爆發反對加薩戰爭的抗議後，川普政府於4月凍結西北大學近8億美元（約新台幣245億元）研究經費。

    因此，西北大學刪減行政和學術預算，並裁減425個職位，其中近半數原本即屬空缺，以協助填補夏季期間的財政缺口。

    白宮發言人休斯頓（Liz Huston）在聲明中表示，川普政府「期待與西北大學的新領導層合作」。

    川普政府已刪減或威脅取消包括哈佛大學、哥倫比亞大學與普林斯頓大學在內的多所美國大學資金。

    一名聯邦法官昨天裁定，川普政府終止對哈佛大學約22億美元補助金的行為是違法的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播