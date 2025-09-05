川普擬將「國防部改回戰爭部」！嗆聲：這才是它真正的樣子

美國總統川普與國防部長赫格塞斯。（路透資料照）

2025/09/05 08:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據《紐約時報》報導，白宮證實，美國總統川普預計將於週五（5日）簽署一道行政命令，將美國國防部的名稱，從現行的「國防部」（Department of Defense），改回其在1949年以前使用的舊稱「戰爭部」（Department of War）。此舉被視為川普政府為掃除軍中「覺醒文化」、重塑美軍侵略性形象的最新一步。

川普上週在橢圓形辦公室便已向記者預告此事。他說：「我們稱它為國防部，但在我們之間，我想我們將要改變這個名字。」川普表示：「我們贏得了一戰、二戰，那時它叫做戰爭部，而對我而言，那才是它真正的樣子。防禦是其中的一部分，但我感覺我們將要改變它。」

請繼續往下閱讀...

掃除「覺醒文化」 打造侵略性形象

此次更名，被廣泛解讀為是川普與其鷹派國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）聯手，為改造美國軍事文化所採取的象徵性舉措。赫格塞斯4日便表示：「文字很重要。職稱很重要。文化很重要。喬治·華盛頓創立的是戰爭部。」

《紐約時報》分析，川普此舉，旨在投射一種更具侵略性的力量形象，而非他所鄙視的、在前總統拜登任內瀰漫軍中的「覺醒文化」。

然而，川普想以一紙行政命令，便完成更名的作法，已引發法律效力上的質疑。美國「戰爭部」是在1947年，由杜魯門（Harry Truman）總統簽署《國家安全法》，經國會立法程序，才改組並於1949年正式更名為「國防部」。因此，川普此次試圖繞過國會的作法，最終能否生效，仍是未知數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法