    首頁　>　國際

    金正恩訪中5天4夜破紀錄 停留北京逾50小時創新高

    北韓領導人金正恩（左）4日下午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平（右）舉行會談。（路透）

    北韓領導人金正恩（左）4日下午在北京人民大會堂與中國國家主席習近平（右）舉行會談。（路透）

    2025/09/05 08:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩4日下午結束訪中行程，從北京啟程回朝。金正恩此行在中國停留5天4夜，創下其訪中行程之最；在北京停留約54小時，同樣創下紀錄。

    《韓聯社》報導，金正恩曾4次訪問中國。第一次（2018年3月25日至28日）和第四次（2019年1月7日至10日）訪中行程均為4天3夜；第二次（2018年5月7日至8日）和第三次（2018年6月19日至20日）為2天1夜。第一次和第四次訪中時乘坐專列火車，在北京停留時間分別為25和27小時。

    金正恩本月2日攜愛女金主愛（音譯）乘坐專列抵達北京，3日與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）一同登上天安門觀摩「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵。

    3日下午，金正恩在釣魚台國賓館與普廷舉行會談，持續2.5小時；4日下午，金正恩在北京人民大會堂與習近平舉行會談，為其和習近平時隔6年再次會晤。

    金正恩結束訪中行程後，於4日晚間9時50分左右乘車抵達北京火車站，10時5分左右乘專列啟程返回北韓，預計5日下午抵達平壤。

