    中國駭客「鹽颱風」大規模網攻！多國官員指控侵入80多國通訊網路

    多國資安專家及政府官員指出，全球80多國通訊網路遭到由中國政府支助的駭客組織「鹽颱風」侵入，官員並指中國情報機構可能利用竊取的資料，透過全球通訊系統攻擊政治人物、間諜與行動倡議人士。（示意圖，美聯社）

    多國資安專家及政府官員指出，全球80多國通訊網路遭到由中國政府支助的駭客組織「鹽颱風」侵入，官員並指中國情報機構可能利用竊取的資料，透過全球通訊系統攻擊政治人物、間諜與行動倡議人士。（示意圖，美聯社）

    2025/09/05 08:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約時報（New York Times）報導，多國資安專家及政府官員指出，全球80多國通訊網路遭到由中國政府支助的駭客組織「鹽颱風」侵入，官員並指中國情報機構可能利用竊取的資料，透過全球通訊系統攻擊政治人物、間諜與行動倡議人士，影響範圍遠較過去評估更為廣泛。

    據紐約時報（New York Times）報導，包含多國資安專家與政府官員在內，在歷經一年調查後指出，一個名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的駭客組織發動大規模網路攻擊，攻擊目標超過80國，是中國至今最有野心的駭客組織。他們認為這顯示中國駭客的能力已堪比美國及其盟友。

    報導指出，上週資安專家在一份極不尋常的聯合聲明中表示，「鹽颱風」的攻擊是一場持續數年的協同攻擊，他們滲透了主要電信公司和其他公司，攻擊的範圍遠遠超出了最初的理解。多名國安官員示警，被竊取的資料可能被用來攻擊政治人物、間諜與行動倡議人士等目標。

    聲明也指控，中國政府資助的駭客「正在瞄準全球網路，包括但不限於電信、政府、交通、住宿和軍事基礎設施網路」。包含英國與美國官員都認為，「鹽颱風」發動的網路攻擊「無差別」且「毫無節制」，包含加拿大、芬蘭、德國、義大利、日本與西班牙等國也簽署了該份聲明，目的是公開指責中國政府主導的網路行動。

    曾任美國聯邦調查局高階資安官、負責監督此次駭客攻擊調查的凱瑟（Cynthia Kaiser）表示，鑒於這項行動規模的廣泛性，無法想像有美國人可倖免於難。目前雖無法確定駭客攻擊是有意大規模蒐集一般民眾的資料，還是偶然波及，但這次的攻擊範圍，比起過去針對處理國安及敏感政府資訊的人員，還要更為廣泛。

    中央情報局前數位革新部門副主任于班克（Jennifer Ewbank）也指出，從很多方面來看，鹽颱風駭客攻擊標誌著一個新的篇章，相較於10年前西方國家擔心中國竊取商業機密、個人資訊和政府數據，這次的攻擊行為是由政府支持、深入到80多個國家的基礎設施，且攻擊特點是高技術複雜度、耐心和堅持不懈。

