搶救已完工80％風電計畫 沃旭控川普惡意發布停工令

沃旭提告川普政府，以搶救新英格蘭外海的風電場工程。（路透）

2025/09/04 23:20

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC 4日報導，丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）4日提告川普政府，以防止該公司在新英格蘭外海一座風電場的工程永久停擺。

美國內政部8月22日突然下令，沃旭停止其在羅德島與康乃狄克州外海的「革命風電」（Revolution Wind）營建工程。這項獲得美國政府全面許可的計畫已完成80%的工程，將足以供應兩州逾35萬戶家庭的電力。

沃旭要求美國哥倫比亞特區地方法院撤銷停工令，稱此令「違法」且「惡意發布」。

美國海洋能源管理局以國家安全，以及干擾美國專屬經濟區其他用途等疑慮，下令工程停工。但沃旭表示，相關理由只是藉口，並指出，美國總統川普及其內閣官員反風電的言論斑斑可考。

沃旭的法庭文件顯示，過去近10年，「革命風電」計畫已歷經廣泛的環境與安全審查，投入的資金達數億美元。多個美國聯邦機關根據數千頁的資料，一致認定該計畫「環保、安全，並符合聯邦法規」。

川普政府的政策與作為已引發多起訴訟，上週美國上訴法院判決川普許多關稅違法，川普要求最高法院駁回該判決。上週聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）也針對她遭川普以抵押貸款詐欺指控，將她解職一事提出告訴，川普表示將迎擊該法律戰。

