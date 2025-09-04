為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    搶救已完工80％風電計畫 沃旭控川普惡意發布停工令

    沃旭提告川普政府，以搶救新英格蘭外海的風電場工程。（路透）

    沃旭提告川普政府，以搶救新英格蘭外海的風電場工程。（路透）

    2025/09/04 23:20

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC 4日報導，丹麥再生能源公司沃旭（Orsted）4日提告川普政府，以防止該公司在新英格蘭外海一座風電場的工程永久停擺。

    美國內政部8月22日突然下令，沃旭停止其在羅德島與康乃狄克州外海的「革命風電」（Revolution Wind）營建工程。這項獲得美國政府全面許可的計畫已完成80%的工程，將足以供應兩州逾35萬戶家庭的電力。

    沃旭要求美國哥倫比亞特區地方法院撤銷停工令，稱此令「違法」且「惡意發布」。

    美國海洋能源管理局以國家安全，以及干擾美國專屬經濟區其他用途等疑慮，下令工程停工。但沃旭表示，相關理由只是藉口，並指出，美國總統川普及其內閣官員反風電的言論斑斑可考。

    沃旭的法庭文件顯示，過去近10年，「革命風電」計畫已歷經廣泛的環境與安全審查，投入的資金達數億美元。多個美國聯邦機關根據數千頁的資料，一致認定該計畫「環保、安全，並符合聯邦法規」。

    川普政府的政策與作為已引發多起訴訟，上週美國上訴法院判決川普許多關稅違法，川普要求最高法院駁回該判決。上週聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）也針對她遭川普以抵押貸款詐欺指控，將她解職一事提出告訴，川普表示將迎擊該法律戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播