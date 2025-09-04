時隔6年與習近平碰面 金正恩「首次」對台灣問題表態！

習近平4日晚間與金正恩會談。（路透）

2025/09/04 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩受邀訪中，昨（3日）出席於北京天安門廣場舉辦的九三閱兵大典，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷罕見同框，今天（4日）則在北京人民大會堂和習近平會談。這是中國與北韓元首時隔6年再次相見，金正恩也「首次」對台灣問題表態。

根據中官媒《央視》報導，習近平4日晚間和金正恩在北京人民大會堂會晤，重申中國與北韓是「命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志」，「中朝友誼源遠流長，兩國都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標。金正恩總書記來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年活動，體現了朝方維護二戰勝利成果的堅定意志，也為中朝兩黨兩國進一步發展友好合作關係提供了重要契機。」

針對南北韓緊張局勢，習近平稱中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同北韓加強協調，盡力維護朝鮮半島的和平與穩定。

金正恩則在會中大讚中國，稱此次閱兵展現中國維護世界和平的堅定決心，彰顯中國的重要國際地位和影響，「朝中老一輩領導人在抗日戰爭中結下了深厚情誼，我們有義務代代傳承。無論國際情勢如何變化，朝中之間的友好感情不會改變，不斷深化和發展朝中關係是朝方堅定意願。」

金正恩也罕見對台灣問題做出表態，宣稱「朝方將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整，感謝中方長期以來堅定不移支持朝鮮社會主義事業，並給予寶貴支持和幫助。」

