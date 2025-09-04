6年來首度會晤習近平後 金正恩當晚搭專列離京返國

北韓領導人金正恩4日與中國國家主席習近平會晤後，已於當晚搭乘專列離開北京返國。（路透）

2025/09/04 22:42

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平4日在人民大會堂與到訪的北韓領導人金正恩舉行會談，這是兩國領導人六年來的首次面對面會晤。習近平強調，中國將堅定不移地發展中國與北韓的中朝傳統友好關係，深化在地區與國際事務中的戰略協調，共同維護雙方「核心利益」，並重申這一立場「不會因國際形勢變化而改變」。

會談結束後，據路透目擊者報導，載有金正恩的北韓領導人專列已於當晚從北京駛離。此次會談標誌著兩國關係持續升溫。會談前一日，金正恩與習近平、俄羅斯總統普廷共同出席在北京天安門廣場舉行的二戰勝利80週年紀念閱兵式。這是三國領導人首次同場亮相，被國際社會視為對西方主導秩序的一次「戰略性展示」，凸顯中俄北韓三方在面對美國及其盟友壓力下的協調與團結。

根據新華社報導，習近平指出，中國共產黨和政府高度重視中朝傳統友誼，願與北韓一道「鞏固、發展」兩國關係。他特別提到，中方將支持北韓走符合自身國情的發展道路，並在國際舞台上加強戰略溝通與協作。這番表態延續了2019年習近平訪問平壤時的承諾，當時他亦表示中國將支持北韓的「戰略選擇」。

金正恩此次是第五次訪華，隨行人員包括其胞妹金與正及外長崔善姬。值得注意的是，金正恩的年輕女兒金主愛也隨團抵京，引發外界對北韓接班佈局的關注。

