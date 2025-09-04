為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    家族政治王朝飄搖 泰國前總理塔克辛突搭乘私人飛機離境

    泰國前總理塔克辛8月29日離開為泰黨總部。（法新社檔案照）

    泰國前總理塔克辛8月29日離開為泰黨總部。（法新社檔案照）

    2025/09/04 22:22

    〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）之女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），遭憲法法庭認定違反總理應有道德標準，解除總理職務，使塔克辛家族政治前途飄搖之際，塔克辛傳出已於4日離開泰國。

    《路透》4日報導，根據消息人士和泰國當地媒體報導，這名仍具影響力的泰國前總理，已經出境，前往新加坡。泰國《民族報》報導，塔克辛在曼谷廊曼機場搭乘私人飛機離境，根據航班追蹤網站Flightradar24資料，飛機在晚間7時10分起飛，現已抵達新加坡。消息人士指出，移民局和機場管理局官員徹底查驗塔克辛的旅行文件，確保他出境符合所有相關法規。

    塔克辛離境時值其家族和他創立的「為泰黨」，政治前途因貝東塔遭撤職而陷入動盪。另外，他數年前結束流亡返回泰國次日獲得保外就醫的爭議，遭最高法院立案調查，將於9月9日舉行聽證會。

    貝東塔6月處理泰國與柬埔寨邊境衝突時，與柬國前總理洪森通話，通話錄音被外流，引起泰國輿論譁然，貝東塔8月29日被憲法法院認定違反道德標準，解除職務，也成為這20年來菁英階層權鬥中，第6名塔克辛家族出身或者支持的總理，遭軍方或司法部門罷黜。

    泰國國會5日將投票選舉新總理，保守派第二大在野黨「泰自豪黨」黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，已取得7個政黨146名議員支持，加上最大在野黨、在下議院掌握將近3分之1席次的「人民黨」143票，在總席次492席中通過過半門檻247席，出任總理勝券在握。目前以看守政府執政的為泰黨，原本打算解散國會，重新選舉，但是提請解散國會的請求，4日遭王室駁回。

