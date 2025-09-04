為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    3款中製掃地機器人被點名! 南韓調查：可透過遠端控制 洩漏用戶隱私

    南韓消費者院（KCA）調查發現，追覓、科沃斯、雲鯨等3款中國製產品存在安保問題。（路透資料照）

    2025/09/04 22:09

    〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓消費者院（KCA）2日對市售6款熱銷掃地機器人進行調查，發現3款中國製產品存在安全漏洞，包括可透過遠端控制掃地機器人的手機，竊取家庭內部照片和影片。

    《朝鮮日報》報導，接受KCA安全調查的6款熱銷掃地機器人，包括三星電子Bespoke AI Steam和樂金電子CordZero RoboKing AI All-in-One，其餘4款中國產品分別是石頭科技S9 MaxV Ultra、追覓科技X50 Ultra、科沃斯DEEBOT X8 PRO OMNI和雲鯨Freo Z Ultra。

    在這幾款產品中，追覓、科沃斯、雲鯨的3款產品被發現有安全問題。這3款產品價位在80萬至90萬韓元（新台幣1.76萬元至1.98萬元），相較於三星電子、樂金電子等南韓產品，以及全球市占率排名第1的石頭科技產品，便宜30萬至40萬韓元（新台幣6600元至8800元），但因被認為性能不錯，獲得高性價比產品的稱號。

    但上述3項產品缺乏使用者認證流程或存在安全漏洞，可透過與掃地機器人連接的手機等行動裝置非法存取或操控。KCA有關人士表示：「經確認，這3項產品可能導致隱私洩露，例如洩露拍攝家庭內部環境的照片。」有些產品存在洩露姓名、聯繫方式等個人訊息，或內嵌於硬體裝置中的軟體缺乏安全性預設等。

    根據KCA調查，三星電子和樂金電子的產品安全性最優，石頭科技產品則與之相近。

    KCA稱，因有駭客竊取資訊或操控設備的風險，已要求這3家企業加強安保問題。KCA指出：「使用掃地機器人時應注意基本安保，例如設置安全的密碼，定期進行安保軟體升級。」

