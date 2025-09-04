為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    志願者聯盟召開援烏峰會 傳駐軍烏克蘭意見不一

    法國總統馬克宏接待烏國總統澤倫斯基出席援烏峰會。（歐新社）

    法國總統馬克宏接待烏國總統澤倫斯基出席援烏峰會。（歐新社）

    2025/09/04 22:09

    〔編譯林家宇／綜合報導〕由法國總統馬克宏主持的「志願者聯盟」援烏峰會4日在巴黎召開，對潛在歐洲維和部隊駐守烏克蘭的安全保證進行商議。「金融時報」引述知情人士說法，眼下歐洲對烏克蘭駐軍立場分為三類：一為願意部署軍隊的英國，二為反對的義大利，三為包括德國在內的多數成員尚未決定。

    愛麗舍宮官員表示，具有意願和能力提供安全保證的國家已完成技術層面的工作，「今日我們具有足夠的貢獻來告知美國，只要他們承擔自身責任，我們便準備好承擔自己的部分」。美國總統川普向歐洲領袖們表達的立場為，美方能夠在情報支援、指揮和控制端及烏國防空能力等領域做出貢獻，但對烏國的安全保證必須由歐洲領銜。

    川普3日接受「哥倫比亞廣播公司」（CBS）電話專訪時表示，自己始終關注著烏俄和平進程發展，也不斷與普廷和澤倫斯基溝通，「他們尚未準備好，但某些事情會發生。我們會把事情辦妥」。川普早先提到，在雙普會未能取得重大突破情況下，計畫未來數日在烏克蘭舉行談判。白宮官員向「路透」透露，預料川普會在4日與澤倫斯基通話。

