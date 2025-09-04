為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國民間機構推動軍事AI發展 專家示警美國面臨難題

    中國近年積極發展融入AI技術的軍事現代化進程。圖為中國匿蹤攻擊無人機「攻擊-11」。（路透）

    中國近年積極發展融入AI技術的軍事現代化進程。圖為中國匿蹤攻擊無人機「攻擊-11」。（路透）

    2025/09/04 22:25

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」（WSJ）引述喬治城大學「安全與新興技術中心」（CSET）研究揭露，中國近年與大量民間企業和高教機構合作，推動人工智慧（AI）與軍事行動及武器系統結合，不但使美國陷入競爭困境，也促使華府得決定加大箝制或是有限度合作。

    CSET從解放軍在2023和24年發布的近3000份AI相關合約得標資訊中，發現超過300間多次得標的機構裡，私人企業、大學和其他非典型軍事產業單位占比超過85％，且多數沒有被列入美國制裁名單。解放軍能以更有系統性的方式利用民間力量，使得試圖限制中國軍事科技發展的美國陷入困境。為了推升軍民融合，中國允許民間企業投標的國防合約中，還包括美國和其他國家軍隊視為機密的機敏系統。

    CSET研究員布瑞斯尼克（Sam Bresnick）指出，解放軍對民營機構的利用對美國政府帶來困難抉擇，一方面需加大投資以保持競爭力優勢，另一方面則要抉擇是否擴大制裁更多中國機構，還是以某種方式試著盡可能維持合作。

