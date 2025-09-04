又是她！極右網紅一罵 美議員與情報機關機密會議取消

極右派陰謀論者盧默。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍首席議員華納（Mark Warner），原定與情報機關「國家地理空間情報局」（NGA）進行機密會議，但是這場會議卻因極右派陰謀論者盧默（Laura Loomer）發文點名批評而喊卡。

《美聯社》、《華盛頓郵報》報導，華納和NGA這場會議原定5日舉行，了解該局在人工智慧技術上運用和其他議題，但是2日晚間突然被取消。華納3日表示，「這是專制國家才會發生的事情」，「國會監督權是否已死？」他質疑盧默對情報單位的權力，「難道她現在是國防部長兼國家情報首長？」

國家地理空間情報局負責蒐集和分析軍事與情報行動所需影像情報，包括衛星影像，其局長同時向國防部與國家情報首長報告，現任局長為惠特沃斯（Frank Whitworth）。

盧默8月31日發文，詳細列出這場會議規劃，點名批評華納和惠特沃斯，「我獲知，國家地理空間情報局充斥仇視川普人士」；接著9月2日又發文說她成功迫使這場會議取消，呼籲國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）開除惠特沃斯。盧默寫道，「顯然許多深層政府份子在情報界依然被放行，繼續破壞川普政府」。

華納說，他相信這場會議是由赫格塞斯辦公室下令取消。不過，五角大廈說，會議並非取消，而是改期以配合兩黨參與。該局和國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）拒絕評論此事。

儘管川普已淡化盧默的影響力，但是已有愈來愈多政府官員，在盧默批評後請辭或者遭撤職，包括前網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）離開西點軍校職務，前國安局（NSA）兼國防部網路司令部司令霍格（Tim Haugh）等人。國務院上月宣布，將暫停向所有從加薩來的人發出訪客簽證的前一天，盧默才質疑赴美就醫的加薩兒童是如何取得簽證，本週川普政府就公布更嚴格的加薩簽證新規定。

美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍首席議員華納。（美聯社檔案照）

