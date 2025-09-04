為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北韓對身障者人體實驗、殺殘疾嬰 聯合國點名關切

    平壤的北韓前領導人金日成、金正日塑像。（路透檔案照）

    平壤的北韓前領導人金日成、金正日塑像。（路透檔案照）

    2025/09/04 22:00

    〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國3日發表的一份報告，對「可信報告」指出北韓對身障者進行醫學實驗，表達關切。關注北韓動態的「北韓新聞」NK News網站4日報導，北韓不允許殘疾孩童住在平壤，迫使舉家搬離，有些家庭不堪生活壓力，明知或許會被送去實驗，仍將孩子交給政府「處理」。

    聯合國身心障礙者權利委員會（CRPD）這份報告指出，北韓身障者長期遭污名化以及社會的負面態度對待，包括不僅身障者、還有許多身材矮小者，被隔離在位於偏遠聚落的機構，行動受到嚴重限制。尤有甚者，報告說，「可信報告」指出，北韓對身心障礙者進行「醫學和科學實驗」，並對「有關殺害身障兒的可信消息，其中包括在官方同意下，於醫療機構內殺嬰的說法，極為關切」。

    NK News指出，聯合國這份報告呼應長期以來的指控，即北韓政權對其人民進行系統性的「清洗」，讓身障者「消失」及受到駭人聽聞的待遇。關注北韓人權的非營利組織「創造成功統一的人們」（PSCORE）秘書長巴達．南（Bada Nam，譯音）表示，殘疾孩童不被允許住在平壤，迫使其家庭得舉家搬離，有的家庭生活上受到壓力，就告訴政府「把他們帶走」，「有見證指出，雖然他們知道他們的孩子或許會被做實驗，他們還是會把他們送走」。

    聯合國這份報告，對北韓持續進行優生學、歧視性的醫療政策和措施表達憂慮。許多殘疾者遭任意拘禁，受到羞辱性的待遇，包括因為被認為不符從或者「無生產力」而被單獨監禁等，也被拒絕獲得醫療照護和基本民生資源，許多人因此衍生「次級障礙」。身心障礙婦女無法取得性和生殖健康服務，也經常面臨性別暴力、性侵、脅迫婚姻、人口販賣等。

    報告呼籲北韓，禁止一切對身心障礙者的醫學和科學實驗，停止並追究殺害這類孩童的行為。委員會成員加布里利（Mara Gabrilli）表示，敦促平壤立刻將所有這類實驗定為刑事犯罪，確保相關機構受到獨立監督，並建立補償機制。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播