北韓對身障者人體實驗、殺殘疾嬰 聯合國點名關切

2025/09/04 22:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國3日發表的一份報告，對「可信報告」指出北韓對身障者進行醫學實驗，表達關切。關注北韓動態的「北韓新聞」NK News網站4日報導，北韓不允許殘疾孩童住在平壤，迫使舉家搬離，有些家庭不堪生活壓力，明知或許會被送去實驗，仍將孩子交給政府「處理」。

聯合國身心障礙者權利委員會（CRPD）這份報告指出，北韓身障者長期遭污名化以及社會的負面態度對待，包括不僅身障者、還有許多身材矮小者，被隔離在位於偏遠聚落的機構，行動受到嚴重限制。尤有甚者，報告說，「可信報告」指出，北韓對身心障礙者進行「醫學和科學實驗」，並對「有關殺害身障兒的可信消息，其中包括在官方同意下，於醫療機構內殺嬰的說法，極為關切」。

NK News指出，聯合國這份報告呼應長期以來的指控，即北韓政權對其人民進行系統性的「清洗」，讓身障者「消失」及受到駭人聽聞的待遇。關注北韓人權的非營利組織「創造成功統一的人們」（PSCORE）秘書長巴達．南（Bada Nam，譯音）表示，殘疾孩童不被允許住在平壤，迫使其家庭得舉家搬離，有的家庭生活上受到壓力，就告訴政府「把他們帶走」，「有見證指出，雖然他們知道他們的孩子或許會被做實驗，他們還是會把他們送走」。

聯合國這份報告，對北韓持續進行優生學、歧視性的醫療政策和措施表達憂慮。許多殘疾者遭任意拘禁，受到羞辱性的待遇，包括因為被認為不符從或者「無生產力」而被單獨監禁等，也被拒絕獲得醫療照護和基本民生資源，許多人因此衍生「次級障礙」。身心障礙婦女無法取得性和生殖健康服務，也經常面臨性別暴力、性侵、脅迫婚姻、人口販賣等。

報告呼籲北韓，禁止一切對身心障礙者的醫學和科學實驗，停止並追究殺害這類孩童的行為。委員會成員加布里利（Mara Gabrilli）表示，敦促平壤立刻將所有這類實驗定為刑事犯罪，確保相關機構受到獨立監督，並建立補償機制。

