「史瑞克戀愛」正流行！和醜男約會能避免心碎？

近期年輕人談戀愛掀起「Shrekking」熱潮，名字取自動畫電影《怪物史瑞克》（Shrek）。（圖擷取自臉書）

2025/09/04 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現代約會字典再添新詞！繼「消失術」（Ghosting）、「麵包屑效應」（Breadcrumbing）後，近日社群媒體掀起一股「史瑞克戀愛」（Shrekking）熱潮。名字雖取自動畫電影《怪物史瑞克》（Shrek），聽起來童趣十足，但實際意涵卻讓人驚訝，指的是「刻意選擇外貌或條件不如自己的人約會」，認為這樣能降低受傷機率，沒想到往往結果更慘。

綜合《USA Today》等外媒報導，「Shrekking」被形容是一種「降級約會」，部分年輕人相信，只要自己在關係裡佔有「比較好看」或「條件較佳」的位置，另一半就會因而感恩惜福，不敢輕易出軌或辜負。但現實卻證明，這樣的假設往往不成立，甚至可能換來更多挫折。

請繼續往下閱讀...

交友教練陳艾咪（Amy Chan）直言，許多人誤以為，只要和「外貌條件較差」的人交往，就能被更好對待，但這其實是一種錯覺，「結果常常是，以為能遇上善良的『史瑞克』，最後卻發現對方依舊讓人受傷」。她提醒，感情關鍵不在外貌落差，而在於雙方是否有相同價值觀與成熟心態。

另一名關係專家哈索恩（Emma Hathorn）也指出，外貌無法預測一個人會如何對待伴侶，如果缺乏尊重與體貼，即使條件再「普通」也毫無意義；相反地，若兩人真心契合，吸引力反而能在互動中逐漸產生，不受外貌框架限制。

在TikTok上，不少網友分享自身經驗，笑中帶淚地說：「我們給不心動的人一次機會，想說他應該會更懂得珍惜，結果卻被一個『巨魔』狠狠傷害。」，也有人苦笑「果然戀愛沒有捷徑，降標一樣會踩雷」。

另外，《Cosmopolitan》也評論，這種現象折射出社會對美貌與關係階級的潛在偏見，呼籲年輕世代不要把戀愛變成一場「策略遊戲」，而應專注在真誠互動。

