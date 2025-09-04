為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時
    首頁　>　國際

    遛狗不清便！紐約豪宅區女子大吼「那又怎樣」 鄰居1招反擊畫面曝光

    紐約1女子出門遛狗卻「留便」，遭到附近鄰居炎上。示意圖。（法新社）

    紐約1女子出門遛狗卻「留便」，遭到附近鄰居炎上。示意圖。（法新社）

    2025/09/04 23:32

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約上東區（Upper East Side）是著名的高級住宅區，但該區的1名飼主因屢次不撿狗大便，讓鄰居們氣得跳腳，因此有鄰居張貼海報，想要公開羞辱飼主，逼她清理自家狗狗的排泄物，而海報也在網路社群上瘋傳。

    外媒《紐約郵報》昨（3日）報導，上東區氣炸的居民們指控，這名「屢犯不改」的飼主，上週五再度讓她的中型狗狗在斑馬線中央，拉了一坨熱騰騰的大便，但她卻毫無反應，當作沒任何事發生。

    據報導，這名無視公共衛生的飼主，真實身分至今尚未被挖出。事發當時，她被路人攔下勸說，仍態度傲慢、不以為意，其中1位鄰居不滿，「她看到狗的大便，連眉頭都沒皺一下，根本不理、轉身就走。」女飼主甚至還轉過頭大吼，「那又怎樣！我才不在乎！我不在乎啊！」

    因此上週末，就有神秘人士展開了「羞辱行動」，他在附近街道張貼海報，內容是這名狗主人的照片，她背著疑似香奈兒的包包，臉上掛著怒氣沖沖的表情，牽著狗走在人行道上，且海報上寫著，「你認識她嗎？她讓狗在街上大便，還堅決不撿。」

    雖然周遭的居民反映，這些海報在3日時，幾乎都已經被撕掉，但大多數人對這次的「海報行動」依舊拍手叫好。

