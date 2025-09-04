聯邦執法者進城維安 FBI幹員憂身分曝光

美國華府警察局、聯邦調查局，以及菸酒槍炮及爆裂物管理局的人員，1日聯手在華府的1起槍擊案現場工作。（法新社）

2025/09/04 20:02

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透獨家披露，9名美國聯邦調查局（FBI）的現任與前任員工警告，川普總統下令聯邦執法人員大舉進駐華府，已導致FBI的無標記車隊曝光，恐危及該局執行最敏感的國家安全與監視等秘密任務的能力。

這些不具名的FBI現任與前任員工說，白宮以打擊犯罪之名大舉調派聯邦執法人員進駐華府的舉動，恐增加FBI打擊暴力犯罪集團、外國情報機構與毒販的難度。

FBI是被川普下令調往華府的聯邦執法人員的一部分，原本在非公眾矚目下進行調查的FBI幹員，而今在華府參與的多是例行警務；當他們身著執法背心在大庭廣眾下步出無標記汽車，恐造成1項始料未及的效果：讓被FBI監視的目標發現，這些車子是FBI的用車。

隨著川普還打算把聯邦執法人員進城維安之舉推廣到芝加哥等其他美國大城，FBI員工說，他們呼籲領導高層不要繼續以此方式，讓無標誌的FBI用車曝光。

不具名的現任FBI員工告訴路透，每當外界看到他們穿著FBI背心從這些秘密車上走下來，那輛車就玩完了，「我們不能拿這些車來進行臥底行動、不能拿它們來監視毒販、芬太尼供應商，或俄羅斯或中國間諜，也不能拿它們追捕暴力犯罪集團或恐怖分子」。

值此美國執法單位面臨積極尋求辨識FBI幹員及其用車的販毒集團、幫派與敵對國家的威脅加劇，現任與前任FBI員工說，華府各個高度公開場合有多達1000輛無標記的FBI汽車。

FBI發言人否認向路透爆料的FBI員工的說法，指稱該局採取多重保障措施保護第一線幹員免受威脅。

