德國地方選舉爆死亡潮！另類選擇黨「2週死7人」 陰謀論四起

德國另類選擇黨（AfD）。（法新社）

2025/09/04 22:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國的北萊茵-威斯特法連邦（Nordrhein-Westfalen）將於14日舉行地方選舉，但當地極右翼在野黨「德國另類選擇黨（AfD）」，卻頻頻傳出候選人死亡，2週內共計7人去世，相關陰謀論也在網路瘋傳。

德國《世界報》昨（3日）報導，另擇黨北萊茵-威斯特法連邦黨部，目前已通報共有7名候選人去世。除了先前已知的6起死亡案件之外，昨日又新增1例，是來自雷姆沙伊德（Remscheid）南部，克雷門霍爾（Kremenholl）選區的80歲候選人約阿希姆．金德（Hans-Joachim Kind）。

據報導，約阿希姆是因長期疾病而自然死亡，由於他的去世，克雷門霍爾選區的選票必須重新印製，且已完成郵寄投票的選民，也需要重新投票。另擇黨北萊茵-威斯特法連邦黨部的副主席戈特沙爾克（Kay Gottschalk），日前接受訪問時，駁斥了外界對這些死亡案件的猜測。

戈特沙爾克表示，「目前沒有任何證據顯示，涉及謀殺或其他類似的行為」並補充，「其中一些死者本來就患有慢性疾病」。1日當時的報導指出，在已知的4名另擇黨候選人死亡案例外，該黨又有2名候選人不幸去世，但警方目前沒有發現任何外力介入的跡象。而截至1日，州選舉委員會發言人表示，另擇黨的候選人有6起死亡案例。

