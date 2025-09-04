為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    村落慘遭「滅村」！阿富汗6.0強震至今 至少2217死、近4000人受傷

    阿富汗東部省分8/31發生規模6.0強震，已知至少2217人罹難，近4000人受傷。（美聯社）

    阿富汗東部省分8/31發生規模6.0強震，已知至少2217人罹難，近4000人受傷。（美聯社）

    2025/09/04 21:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗8月31日晚間發生規模6.0、深度僅10公里的強震，東部省分傳出嚴重災情，部分村莊慘遭「滅村」，該國官員今（9月4日）表示，目前已知至少2217人罹難，近4000人受傷。

    綜合《路透》、《法新社》報導，阿富汗神學士政權副發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）週四在X平台PO文說明阿富汗東北部庫納爾省（Kunar）的災情，「截至今日，已尋回的罹難者遺體讓確認罹難人數來到2205人，受傷人數增至3640人。」

    據英國慈善組織伊斯蘭全球救濟（Islamic Relief Worldwide）評估，庫納爾省有部分村落遭到強震「滅村」，有2/3的村民死亡或受傷，更有高達98%的建築物被摧毀或出現損傷。

    除了災情慘重的庫納爾省，鄰近的楠格哈爾省（Nangarhar）與拉格曼省（Laghman）也傳出共計12死與上百人受傷。

    菲特拉特補充說，「救援與救災進行中。已在多處地點為無家可歸的家庭安設帳篷，當前也在有組織的分配基本與緊急人道援助。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播