村落慘遭「滅村」！阿富汗6.0強震至今 至少2217死、近4000人受傷

阿富汗東部省分8/31發生規模6.0強震，已知至少2217人罹難，近4000人受傷。（美聯社）

2025/09/04 21:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗8月31日晚間發生規模6.0、深度僅10公里的強震，東部省分傳出嚴重災情，部分村莊慘遭「滅村」，該國官員今（9月4日）表示，目前已知至少2217人罹難，近4000人受傷。

綜合《路透》、《法新社》報導，阿富汗神學士政權副發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）週四在X平台PO文說明阿富汗東北部庫納爾省（Kunar）的災情，「截至今日，已尋回的罹難者遺體讓確認罹難人數來到2205人，受傷人數增至3640人。」

請繼續往下閱讀...

據英國慈善組織伊斯蘭全球救濟（Islamic Relief Worldwide）評估，庫納爾省有部分村落遭到強震「滅村」，有2/3的村民死亡或受傷，更有高達98%的建築物被摧毀或出現損傷。

除了災情慘重的庫納爾省，鄰近的楠格哈爾省（Nangarhar）與拉格曼省（Laghman）也傳出共計12死與上百人受傷。

菲特拉特補充說，「救援與救災進行中。已在多處地點為無家可歸的家庭安設帳篷，當前也在有組織的分配基本與緊急人道援助。」

Updated Report on Earthquake Casualties in Kunar Province



September 04, 2025



In the earthquake-affected areas of Noor Gul District （Mazar Dara）, Chawkay District （Diwa Gul Dara and Chapa Dara）, and Manogai District of Kunar Province, search and rescue operations continue to… — Hamdullah Fitratحمدالله فطرت （@FitratHamd） September 4, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法