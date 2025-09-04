影片瘋傳！上合峰會大馬首相夫人拒握手 習近平尷尬杵在原地...

馬來西亞首相的夫人旺阿芝莎與習近平見面時，被拍到拒絕握手，讓伸出手的習近平尷尬杵在原地。（圖翻攝自X平台）

2025/09/04 20:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中國主導的「上海合作組織」（SCO）峰會本週（8/31、9/1）在天津登場，沒想到發生一段小插曲意外引發熱議！馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）的夫人旺阿芝莎（Wan Azizah）與中國國家主席習近平見面時，被拍到拒絕握手，讓已伸手的習近平尷尬杵在原地。

旺阿芝莎是大馬首相安華的妻子，同時也是現任執政政黨聯盟「希望聯盟」（Pakatan Harapan）的共同主席及班登國會（馬來西亞國會下議院議席之一）議員，過去曾任副首相，也是大馬歷史上第一位女性副首相，馬來西亞華人暱稱她為「旺姐」。

根據大馬《中國報》報導，8月31日上合峰會開幕舉辦晚宴，習近平在台上迎接各國領袖，結果發生一段小插曲，安華和旺阿芝莎夫妻倆走上台，安華先和習近平握手，習近平接著把手伸向旺阿芝莎，怎料旺阿芝莎並沒有伸手回應，而是微微鞠躬致意，可以看到習近平收回手，臉上露出些許尷尬；隨後旺阿芝莎主動伸手與站在習近平旁邊的中國第一夫人彭麗媛握手。

這段畫面曝光後隨即引發外界熱烈討論。《中國報》表示，由於習近平身分敏感，加上大馬與中國關係緊密，此一互動細節馬上被大馬媒體放大解讀，認為這是「外交失禮」，甚至可能是個「政治信號」，但也有人緩頰稱，從文化和宗教層面來看，旺阿芝莎的舉動很正常，不應該被過度解讀，且中方也沒有把這當成是冒犯。據悉，旺阿芝莎是位虔誠穆斯林，過去多次在國內外的官方活動上採用點頭、微笑或雙手合十等方式代替握手。

Wan Azizah, the wife of Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, respectfully declined a hand shake with Chinese President Xi Jinping at the Shanghai Cooperation Summit in Tianjin yesterday.



Islamic scholars consider shaking hands with a non mahram to be either haraam or makruh. pic.twitter.com/eOg51pqUbi — 5Pillars （@5Pillarsuk） September 2, 2025

