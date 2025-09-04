為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    沖繩人氣海灘「動力滑翔傘」墜海! 男教練不治、中國女遊客急救中

    沖繩南城市知念地區的安座真Sun-Sun海灘，3日下午發生滑翔傘墜海意外。（圖擷取自社群平台X）

    沖繩南城市知念地區的安座真Sun-Sun海灘，3日下午發生滑翔傘墜海意外。（圖擷取自社群平台X）

    2025/09/04 19:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩南城市知念地區的安座真（Azama）Sun-Sun海灘，是觀光客熱愛的潛水、浮潛與滑翔傘體驗勝地，未料3日下午卻發生墜海意外，46歲男教練與23歲中國籍女遊客搭乘動力滑翔傘起飛，僅10分鐘就從高空直墜海面，兩人被救起時均呈心肺停止，送醫後男教練不治，女遊客搶救中。

    綜合日媒報導，事發生在當地時間下午1點25分，距離岸邊約80公尺的海上。當時有釣客聽見空中傳來一聲「砰」的巨響，抬頭一看滑翔傘已急速墜落海面，立刻通報。救援人員趕抵後，發現海上活動業者「Manaia Okinawa」的男員工與女遊客已失去意識，送往本島中部醫院急救，男教練於下午2點56分宣告不治，女遊客持續搶救中。

    據了解，兩人是利用配有螺旋槳引擎的「動力滑翔傘」進行雙人飛行，男教練背負設備並負責操縱，女遊客則透過U字型的安全桿固定在前方。目擊者指出，當時天候並未異常，過程也未見設備出狀況，墜落原因仍待進一步釐清。

    安座真海濱公園管理方表示，該名男員工在當地經營多年，經驗豐富且操作細心，過去從未發生事故，「這次意外令人難以置信，我們會全面檢討安全管理與救援體制」。

    圖
    圖
