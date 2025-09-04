史上之最!美查獲30萬公斤冰毒原料 檢察長：中國對美進行未宣之戰
美國查扣從中國運往墨西哥販毒集團的冰毒原料。（法新社）
〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普以軍事行動打擊加勒比海運毒船後，司法部門3日宣布，破獲一起從中國走私毒品前驅物，正運往墨西哥販毒集團，查扣超過30萬公斤用於製作甲基安非他命（俗稱「冰毒」）的化學品。
《法新社》3日報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）在德州休士頓港一座倉庫裡，向記者表示，這是「美國歷來所查獲最大一批製造甲基安非他命前驅化學物」。
該座倉庫放了1萬3000桶藍色塑膠桶，裡面裝了當局查獲的化學品。皮洛說，這些化學品分別以兩艘船載運，自中國上海出發，要送往墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）的工廠，上週航行在「公海」時被攔截。
移民暨海關執法局（ICE）代理局長里昂（Todd Lyons）表示，「外國執法合作單位」協助美國，將這些查扣物集中在巴拿馬後，送回休士頓。他指出，川普政府將西納羅亞集團列為「外國恐怖組織」，賦予聯邦單位權力，在這些物品進入美國前即追蹤其動向。
皮洛表示，「在這場中國針對美國和美國公民進行的未公開宣戰的戰爭中，每天都有大量用於合成冰毒、芬太尼等的化學品，從中國運往墨西哥」。她說，估計這批化學品足以製成約42萬磅冰毒，市值可達5億6900萬美元。
