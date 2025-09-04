挑釁好兄弟？澳洲客遊日本闖墓園吃祭品 引眾怒

澳洲遊客瓊斯在Instagram上為稍早在日本墓地偷喝祭祀亡者的飲料道歉。（圖擷取自網路）

〔編譯張沛元／台北報導〕澳洲男子瓊斯（Lochie Jones）日前在日本旅遊時闖入墓地與偷喝祭品，還把過程拍下與上傳社群媒體，此等只為搏流量的荒唐行為令日本網友大為憤慨；瓊斯稍後上傳道歉影片，但仍被批沒誠意；澳洲駐日本大使館則警告澳洲人，遊日應注意言行。

根據了解，引爆眾怒的是瓊斯上月上傳Instagram的一段影片，顯示他跑到日本墓園的1座墓碑前，先擲硬幣決定是否要開喝，然後就打開供奉在墓碑前的罐裝飲料並牛飲下肚，喝完還打嗝與甩手把空罐往後扔掉。

該影片隨即在網路炸鍋，鄉民怒指墓地無論在哪個國家都是神聖肅穆之地，日本網友則希望政府能永遠禁止瓊斯再入境，還有人氣到說，應該讓自衛隊把瓊斯給了結了，好讓他成為墓地的一員。

瓊斯的Instagram上目前已找不到喝祭品飲料的影片，但有2段他在2天前上傳的道歉影片。網友直指瓊斯的道歉沒誠意，因為他的道歉內容東拉西扯，甚至不知所云；他邊嚼口香糖邊道歉的模樣，更令網友火冒三丈。

澳洲駐日本大使館臉書粉絲專頁2日在未點名任何人的情況下，發文呼籲澳洲人在日本旅遊時應舉止得宜，並稱該館正與日本合作以確保澳洲旅客尊重並遵守日本當地法律。該粉絲專頁3日又轉發澳洲外貿部領務資訊網Smartraveller的發文，再次提醒出國旅遊時勿過度放鬆，應遵守當地法律與習俗。

