    國際

    諾貝爾和平獎10月揭曉！川普：我只想拯救人命

    美國總統川普。（路透檔案照）

    2025/09/04 18:44

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普3日在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問中，談到他上任後致力結束多場戰爭，表示他並非在尋求諾貝爾獎，「我只想拯救人命」。

    CBS報導，川普在這場訪問中提到推動烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普廷和談，以達成和平協議的努力時，談到不論是烏俄、或者其他交戰國家，他在許多外交談判上的作法，是把關鍵方領袖找來，「至少讓他們一起談一談」，促使他們「即時」敲定協議—通常在他的引導下—，而且在達成協議之前，不排除任何可能性。

    他說，這種方式有時候需要耐心等待，即便在需要迅速找出解決方案時，而他也相信，這種方式在今年其他的和平協議上有了成果，「我們拯救了數百萬條人命」。

    川普之前曾表示，他這一任上任以來，結束6或7場戰爭，這些努力值得讓他獲得諾貝爾和平獎。川普在CBS的訪問中說，「很多時候，他們彼此交戰已經很長一段時間，時間長到他們甚至想都沒想到和平這件事，戰爭成了一種生活方式，當我們把他們（相關領袖）找來一起，我能夠說服他們『締造和平吧，夠了，你們已經失去夠多生命了』」。

    今年的諾貝爾和平獎將在下個月揭曉。川普在3日這場訪問中說，他不是在尋求和平獎，「關於這件事，我沒什麼要說的，我能做的就是結束戰爭」，「我不尋求受到矚目，我只想拯救人命」。

