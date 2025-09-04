為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國九三閱兵期間 五角大廈披薩訂購量激增

    9月3日中國閱兵日，美國五角大廈披薩訂單異常暴增。圖為美國國會議員在審議法案期間訂購大量披薩。（法新社檔案照）

    9月3日中國閱兵日，美國五角大廈披薩訂單異常暴增。圖為美國國會議員在審議法案期間訂購大量披薩。（法新社檔案照）

    2025/09/04 18:24

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港南華早報4日報導，美國五角大廈周邊披薩訂單在9月3日中國舉行「勝利日」軍事閱兵當下異常暴增，引發網路熱議，被解讀為美方高層正密切關注中方軍力展示。

    根據央視旗下社群帳號「玉淵譚天」4日發布的影片，位於五角大廈附近的達美樂披薩店在當地時間晚間9點，客流量達到平時的四倍以上；鄰近的另一家披薩連鎖店Papa John’s同期訂單量也增長三倍。此時間點恰好與北京紀念二戰對日抗戰勝利80週年閱兵典禮開始的時刻完全重合。該帳號以輕鬆語氣點出，「巧合的是，這兩家披薩店的訂單高峰，正好落在中國軍事閱兵開始的瞬間」。

    五角大廈周邊餐飲業的外送量長期被視為觀察國防部人員是否緊盯國際局勢的非正式指標。此前在8月北京進行兩次閱兵預演時，中國官方社群平台便曾提及相同現象；今年6月以色列空襲伊朗期間，五角大廈也出現類似披薩訂單激增情況。

    美國總統川普於閱兵當日在白宮會見到訪的波蘭新任民族主義總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）時，表示自己曾觀看中國閱兵，聲稱那場閱兵非常壯觀，也理解中國的用意。不過數小時前，他也在社群媒體上指控中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷與北韓領袖金正恩「密謀對抗美國」。

    美國國防部長赫格塞斯同日接受福斯新聞訪問時則表示，華府雖不尋求與中、俄等國衝突，但仍須保持警覺，「閱兵展示是好的，但希望不會演變成實際軍事對抗。我們清楚自身軍事優勢有多強大，對方也明白我們的任務就是維持在太空、在空中與在海洋的軍事優勢」。

