    首頁　>　國際

    日本也遭殃！自民黨揭中國「紙牆」認知作戰 滲透30國餵毒AI

    日本執政的自民黨警告，中國正透過「紙牆行動」，企圖用大量假新聞「餵毒」污染生成式AI，使其產生偏向中國的答案；示意圖。（路透檔案照）

    日本執政的自民黨警告，中國正透過「紙牆行動」，企圖用大量假新聞「餵毒」污染生成式AI，使其產生偏向中國的答案；示意圖。（路透檔案照）

    2025/09/04 18:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國無孔不入的認知作戰，如今連日本也成為重災區。日本執政的自民黨數位社會推進本部，4日舉行聽證會，揭露中國正透過一項名為「紙牆行動」（Operation PAPER WALL）的全球性計畫，在超過30個國家建立假新聞網站，其最險惡的目的，竟是企圖用這些假資訊，「餵毒」污染生成式AI（Generative AI）的模型，以操控未來的輿論。

    起底「紙牆」黑手 深圳公關公司操盤

    前日本防衛大臣、自民黨政調會長小野寺五典在會後指出，日本境內已發現至少15個這類型的假新聞網站。根據《自由亞洲電台》（Radio Free Asia）等媒體先前的追蹤報導，這場精心策劃的行動，其幕後黑手，是一家與中國官方關係密切的公關公司「深圳海脈雲享傳媒」。其手法是建立上百個看似無害的地方新聞網站，用以洗白、傳播親中風向。

    小野寺五典在聽證會上，發出了最嚴厲的警告。他指出，這些網站的親中內容，常以不自然的當地語言寫成，其目的，便是將這些虛假網站的內容，大量地輸入生成式AI模型中。他強調：「然後，人工智慧就會操縱其答案，使其偏向中國。我們呼籲政府立即採取行動，防止中國污染生成式人工智慧。」

    小野寺的示警，凸顯了中國的認知作戰，已從傳統的媒體滲透，升級到針對未來科技的「源頭污染」。此次自民黨的揭露，被視為日本政壇對中國資訊戰威脅的一次集體覺醒。根據其在社群平台X上的發文，小野寺已明確呼籲，日本政府必須立即採取行動，以防止生成式人工智慧，遭到中國的污染。

    自民黨政調會長小野寺五典在社群平台分享中國紙牆作戰。（圖翻攝自小野寺五典的Ｘ）

    自民黨政調會長小野寺五典在社群平台分享中國紙牆作戰。（圖翻攝自小野寺五典的Ｘ）

