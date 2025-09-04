遲了80年正義！荷蘭猶太商人遭掠奪名畫 阿根廷「納粹後代」家尋獲

阿根廷當局3日展示尋回的17世紀義大利名畫〈一位女士的肖像〉。這幅畫在二戰期間遭納粹從荷蘭掠奪，時隔80多年後，才終於在一名納粹高官後代的住處被發現。（美聯社）

2025/09/04 17:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一樁橫跨超過80年的二戰懸案，近日在阿根廷宣告偵破。當局3日宣布，已成功尋獲一幅在二戰期間遭納粹黨（Nazis）從荷蘭掠奪的17世紀義大利名畫，而持有這幅畫的嫌犯，竟是當年一名納粹高官後代。

阿根廷馬德普拉塔（Mar del Plata）檢察官辦公室在聲明中指出，他們已在一場突襲行動中，將一名納粹官員卡德金（Friedrich Kadgien）的後代及其伴侶，列為竊盜案嫌疑人並予以軟禁。3日，2人的委任律師便主動將這幅名為〈一位女士的肖像〉（Portrait of a Lady）的畫作，上交給檢方。

這幅畫的背後，是一頁血淚斑斑的黑歷史。根據荷蘭歷史檔案，此畫的原主人是猶太裔的藝術品商人高德斯蒂克（Jacques Goudstikker）。1940年5月，納粹德國入侵荷蘭，並洗劫了高德斯蒂克的畫廊。這幅畫輾轉落入納粹官員卡德金之手，他在戰後為逃避司法審判，如同許多納粹餘孽一樣，帶著這幅畫逃亡並藏匿於阿根廷。

2名嫌犯預計4日就相關指控，出席正式的法庭聽證會。對畫作原主人高德斯蒂克家族而言，這僅僅是漫長追討之路的一小步，他們至今仍在全球各地，努力尋回80多年前遭納粹掠奪的珍貴藝術品。

