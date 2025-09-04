以色列佔領下巴勒斯坦人 曼德拉孫子：過得比南非種族隔離的黑人還糟

南非已故前總統曼德拉之孫尼爾森．曼德拉，3日在約翰尼斯堡機場，將前往突尼西亞加入加薩援助船隊。（路透）

2025/09/04 19:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕已故南非前總統、反種族隔離人權鬥士、1993年諾貝爾和平獎得主尼爾森．曼德拉（Nelson Mandela）的孫子說，在以色列佔領下的巴勒斯坦人的生活，比在種族隔離時期的南非黑人的任何經歷還要糟，並呼籲國際社會對巴人伸援。

51歲的曼德拉．曼德拉（Mandla Mandela）是在3日晚間於南非約翰尼斯堡機場受訪時，作上述表示。曼德拉．曼德拉當時準備搭機前往突尼西亞，以便加入1支在以軍封鎖下持續對加薩運送食品與人道主義補給品的船隊。

曼德拉．曼德拉說，許多曾造訪遭以國佔領的巴勒斯坦領土的人都得出1個結論，就是巴勒斯坦人正在經歷的種族隔離形式，遠比當年南非黑人經歷的糟得多…他呼籲國際社會持續支持巴勒斯坦人，一如當年曾力挺種族隔離下的南非黑人一樣。

曼德拉．曼德拉強調，南非之所以能在1994年結束種族隔離，正是拜其他國家大力施壓與制裁所賜；當時的國際社會孤立實行種族隔離的南非政府，並終至垮台。「我們相信，現在是為巴勒斯坦人做同樣的事的時候了」。

曼德拉．曼德拉將加入由10名南非倡議人士組成的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla），該船隊由數十艘船隻與來自44國的數百人組成，其中包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。

以色列拒絕接受將超過半世紀以來都活在被佔領或經濟遭封鎖下的巴人的生活，與佔大多數的黑人被佔少數的白人的政府高壓統治的南非種族隔離時代，相提並論。

