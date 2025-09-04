嗆爆普廷 北約祕書長：派兵烏克蘭「俄國無權置喙」

北約祕書長呂特。（歐新社資料照）

2025/09/04 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，北大西洋公約組織（NATO）祕書長呂特（Mark Rutte）4日發表強硬談話說，西方盟國是否向烏克蘭派遣部隊，以作為任何停戰協議的安全保證，俄羅斯完全無權置喙。此番言論，是對莫斯科當局的直接打臉。

正在布拉格訪問的呂特說：「我們為何要在乎俄羅斯對在烏克蘭駐軍的想法？那是一個主權國家。這不是他們能決定的。」他更直白補充：「俄羅斯與此事無關。」並警告：「我認為我們真的必須停止把普廷看得太過強大。」

法、英領軍 組建「意願聯盟」

呂特發表此番言論的同時，一個由法國與英國領導、被稱為「意願聯盟」（coalition of the willing）的國家集團，正在布拉格會談，以確立其對烏克蘭「安全保證」計畫的具體貢獻。俄羅斯先前已說，堅決反對任何西方軍隊，作為和平協議的一部分，進駐烏克蘭。

西方外交官透露，參與討論的約30個國家，對於他們能夠承諾派出的「再保證部隊」（reassurance force），已有「具體的數目」。分析指出，歐洲國家希望透過將一份清晰的計畫擺上檯面，來爭取美國總統川普的軍事支持。川普一直試圖調解俄烏戰爭，但克里姆林宮方面，則持續拖延安排普廷與烏克蘭總統澤倫斯基的直接會談。

