畫面曝光！翻修房屋驚見「手印」 地毯下秘密嚇壞網友

2025/09/04 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕看似完美的房子，卻藏著讓人頭皮發麻的祕密。美國愛荷華州一名房仲購入一處房屋作為出租，沒想到翻修時，竟在地板發現前屋主遺體的「手印」。追查之下得知，前屋主曾在這棟房子獨自過世，且遺體在屋內腐爛多日才被發現。

《People》報導，愛荷華州房仲斯奈德（Nikki Snyder）於2021年購入一間屋內牆面剛粉刷、外觀狀況良好的房屋作為出租，原以為是一筆好投資，沒想到在首批房客退租後進行翻修時，意外發現客廳中央有一大塊地毯特別遮蓋地面，且房屋資訊中還備註「如需了解異味，請聯絡仲介」，讓她頓感不對勁，決定進一步探查。

根據當時負責買賣的仲介說法，前屋主於2015年7月在屋內過世，由於長時間無人發現，加上屋內並未裝設冷氣，遺體在高溫下迅速腐爛並滲入木地板。斯奈德原以為會看到完整的屍體印記，所幸實際掀開地毯後只見部分痕跡，她推測前屋主家屬曾將受污染的地板大面積鋸除，只留下邊角的手臂與手掌痕跡。她將這段過程拍成短片上傳至TikTok，不久便吸引超過350萬人次觀看。

斯奈德指出，在愛荷華州，除非涉及重大或引發社會關注的案件，否則房屋交易時並無強制須揭露曾有人去世。她坦言，即使當初知情，也不會影響她的購屋決定。儘管屋內有過特殊背景，但她與歷任房客皆不在意。不過，她曾在屋內感到噁心與頭暈，後來請朋友「淨化能量」後便未再出現異狀。至於地板上的痕跡，她目前僅以新地板覆蓋，尚無打算移除。

