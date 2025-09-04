習近平藉九三閱兵宣告權力未動搖 吳嘉隆酸：新軍國主義紀念反軍國勝利......

中國九三大閱兵，習近平與普廷、金正恩等國領袖同框。（法新社）

2025/09/04 19:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天（3日）在北京天安門舉行「反法西斯勝利80週年暨抗戰紀念」閱兵大典，引發國際關注。總體經濟學家吳嘉隆指出，中國國家主席習近平想藉這次閱兵，來對外宣告他仍在中南海核心，結束外界先前對他權力動搖的揣測；吳嘉隆還吐槽，九三閱兵反映的是新時代軍國主義，現在卻來紀念80年前反軍國主義的勝利，相當諷刺！

吳嘉隆在臉書針對九三閱兵發文分享看法，首先提到前陣子習近平一度神隱，健康亮紅燈、被踢出權力核心、準備下台等傳聞不斷，他認為「習近平想用九三大閱兵來結束對他權力不穩的猜測，等於正式宣告他重返政治舞台的核心，重新牢牢的掌握權力，至少軍事強人張又俠不見了。」

請繼續往下閱讀...

他接著說：「來捧場的人，主要是俄國的普廷，北韓的金正恩，然後還有被美國B2隱形轟炸機修理的伊朗總統。既然這是一場外交儀式，是作秀的成分比較大，那麼，一些跟中共原來關係很好的國家怎麼沒出席呢？在我看，這是一個遺漏。例如金磚五國的幾個老朋友，印度、巴西、南非沒看到，還有中共在支持的委內瑞拉也沒來。當然了，絕大部分的西方陣營或民主自由陣營，都沒出席，歐洲國家有兩國出席，那就是斯洛伐克與塞爾維亞。」

「中共在國際上經營出一個全球南方陣營，全球南方國家這次也沒好好出席，所以真正形成的，是邪惡軸心國的中俄朝伊這四國而已。中國另外的三個國家，全部是經濟上要來依靠中國的小弟們，也都是中共的包袱。中共給支持不是，不給支持也不是，要這樣跟美國對抗是給自己找壓力，甚至找麻煩。」

吳嘉隆揶揄，「九三大閱兵反映出中共的一種打天下的心態，政治結構上是『專制主義』，加上『民族主義』，加上『擴張主義』，合起來就是新時代的『軍國主義』，或『法西斯主義』。現在用軍國主義或法西斯主義的儀式，來慶祝/紀念當年反軍國主義，反法西斯主義的勝利，這不是很諷刺嗎？」

最後他表示，「在川普眼中，中俄聯手根本不是對手，可以慢慢折磨他們，綁在一起打沒有問題，只不過川普把優先次序搞得很清楚，先把美國內部的左派或極端左派修理乾淨，把深層政府修理乾淨，把紅色滲透修理乾淨，同時透過關稅的不確定性活生生拖垮中國經濟，到時候看你中共這個陣仗怎麼維持下？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法