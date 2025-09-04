廉價畫作照旁竟藏有逾1.2億元寶物 蘇富比主管慧眼創拍賣紀錄

有物主想拍賣一幅畫，結果蘇富比主管卻眼尖發現一旁有價值350萬歐元的傢俱。（法新社）

2025/09/04 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）高階主管Florent Jeanniard分享一段自己鑑定生涯中的趣聞，有物主想拍賣一幅畫，結果Florent Jeanniard卻意外發現350萬歐元（約新台幣1.25億）的傢俱。

蘇富比Youtube頻道日前分享一段高階主管Florent Jeanniard自述的鑑定趣聞，某一天他收到一封電子郵件，寄件者拍下自家中的一幅畫請他估價，雖然畫作本身價值不高，但Florent Jeanniard卻眼尖發現照片邊邊有露出一小角壁燈，他覺得疑似出自名師之手，於是Florent Jeanniard請寄件者站後面一點拍照。

第二張照片確認這個壁燈是法國二十世紀裝飾藝術大師讓·羅耶爾（Jean Royère）的作品，而第二張照片又多了壁爐入鏡，同樣是由讓·羅耶爾所設計的；於是Florent Jeanniard又請寄件者再往後站拍照，結果新發現讓·羅耶爾的咖啡桌。

Florent Jeanniard請寄件者拍下整個客廳的照片，結果發現包含沙發、椅子、落地燈全都是讓·羅耶爾作品，Florent Jeanniard再也坐不住，立刻飛奔到現場看看到底怎麼回事。

結果發現這個客廳是寄件者父母在上世紀50年代請讓·羅耶爾設計的傢俱和飾品，這批傢俱最終在拍賣會上創下成交價超過350萬歐元的紀錄。

