    首頁　>　國際

    美國威力球41連摃! 頭獎衝521億史上第3高 週六開獎萬眾矚目

    美國威力球樂透持續摃龜，引發全美瘋狂。圖為紐約皇后區一間彩券行，看板上顯示3日開獎前已累積至14億美元的頭獎金額。（美聯社）

    美國威力球樂透持續摃龜，引發全美瘋狂。圖為紐約皇后區一間彩券行，看板上顯示3日開獎前已累積至14億美元的頭獎金額。（美聯社）

    2025/09/04 16:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，全美「發財夢」持續燃燒。美國「威力球」（Powerball）樂透3日晚間開獎，頭獎仍未開出，累積獎金已飆升至「令人瞠目結舌」（eye-popping）的17億美元（約新台幣521億元），成為美國樂透史上第三高的頭獎彩金。

    3日晚間開出的中獎號碼為白球3、16、29、61、69，以及威力球號碼22。在這次開獎後，威力球頭獎已是自2025年5月31日以來，連續第41次無人中獎，直逼42連摃的歷史紀錄。下一次開獎，將在6日晚間舉行。

    報導指出，威力球僅有2億9220萬分之一的頭獎中獎機率，其設計目的，就是要透過不斷的摃龜，來養大巨額的頭獎獎金，以吸引買氣。彩券官員也提醒，雖然頭獎機率極低，但該遊戲贏得其他較小獎項的機率，則高得多。

    現金或年金？得主多選前者

    若週六（6日）開出的頭獎有人中獎，幸運兒將可選擇分30年、每年遞增領取的年金，或是選擇一次性領取現金。以3日的頭獎獎金估算，其現金選項的稅前金額，約為6億3430萬美元（約新台幣194億元），而過去的得主，幾乎無一例外地，都選擇了現金選項。

