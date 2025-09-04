葡萄牙「榮耀升降梯」事故增至17死 罹難司機2年前受訪畫面曝

葡萄牙里斯本3日驚傳纜車事故，已知17死、21傷。（歐新社）

2025/09/04 17:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙首都里斯本著名觀光纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日發生嚴重脫軌意外，死亡人數已攀升至17人，另有21人受傷，死者包括1名列車司機及1名德國籍父親。

綜合外媒報導，西班牙運輸工人工會（Sitra）透過聲明證實，事故中殉職的司機為安德烈·馬克斯（André Marques），並向所有罹難者家屬表達哀悼。葡萄牙演員米格爾·科斯塔（Miguel Costa）也在社群媒體悼念，曬出兩人於2023年節目《Alô Portugal》結識的採訪畫面，稱馬克斯是位「友善、樂於助人、和藹的司機」，並對這段短暫的相遇難以忘懷。

當時救援人員趕抵現場後，將部分乘客從受損車廂救出，其餘人則在濃煙中從窗戶脫困。死傷者中，1戶德國家庭的父親當場身亡，母親重傷送加護病房，3歲孩子幸運僅受輕傷，由警方救出。

多名目擊者形容，事發時纜車「完全失控、毫無煞車」，高速衝下坡道後撞上建築物，車體瞬間如「紙板箱般倒塌」。消防單位初步研判，疑似因纜索脫落導致車輛失控。雖已無受困者，但死傷名單仍待釐清。

營運商「Carris」強調，升降機均依規例行維護，包含每4年的全面檢修、2022年的中期檢修，以及2024年的最新維護，並承諾全力配合當局調查事故原因。

