為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    葡萄牙「榮耀升降梯」事故增至17死 罹難司機2年前受訪畫面曝

    葡萄牙里斯本3日驚傳纜車事故，已知17死、21傷。（歐新社）

    葡萄牙里斯本3日驚傳纜車事故，已知17死、21傷。（歐新社）

    2025/09/04 17:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙首都里斯本著名觀光纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）3日發生嚴重脫軌意外，死亡人數已攀升至17人，另有21人受傷，死者包括1名列車司機及1名德國籍父親。

    綜合外媒報導，西班牙運輸工人工會（Sitra）透過聲明證實，事故中殉職的司機為安德烈·馬克斯（André Marques），並向所有罹難者家屬表達哀悼。葡萄牙演員米格爾·科斯塔（Miguel Costa）也在社群媒體悼念，曬出兩人於2023年節目《Alô Portugal》結識的採訪畫面，稱馬克斯是位「友善、樂於助人、和藹的司機」，並對這段短暫的相遇難以忘懷。

    當時救援人員趕抵現場後，將部分乘客從受損車廂救出，其餘人則在濃煙中從窗戶脫困。死傷者中，1戶德國家庭的父親當場身亡，母親重傷送加護病房，3歲孩子幸運僅受輕傷，由警方救出。

    多名目擊者形容，事發時纜車「完全失控、毫無煞車」，高速衝下坡道後撞上建築物，車體瞬間如「紙板箱般倒塌」。消防單位初步研判，疑似因纜索脫落導致車輛失控。雖已無受困者，但死傷名單仍待釐清。

    營運商「Carris」強調，升降機均依規例行維護，包含每4年的全面檢修、2022年的中期檢修，以及2024年的最新維護，並承諾全力配合當局調查事故原因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播