地獄航班！英航飛行過程中集體不適 女乘客煎熬40小時才抵達超崩潰

英國航空一架飛往埃及的班機途中，出現多名乘客及機組人員身體不適的情況，導致飛機緊急迫降義大利，示意圖。（彭博）

2025/09/04 17:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕期待已久的放鬆假期，卻成了「地獄之旅」。英國航空一架飛往埃及的班機途中，出現多名乘客及機組人員身體不適的情況，導致飛機緊急迫降義大利。乘客不滿事發當下機上毫無說明，現場一度陷入混亂。最終她花了整整40小時才抵達目的地，讓原本的夢幻假期蒙上陰影。

《紐約郵報》報導，61歲的威爾斯（Melanie Wells）與19歲女兒原計劃前往埃及度假勝地沙姆沙伊赫，沒想到卻意外搭上「地獄航班」。威爾斯表示，班機起飛後機艙內悶熱難耐，接著她開始頭痛、噁心，原以為只是高溫造成的不適，沒想到周圍其他乘客及機組人員也出現類似症狀。

由於情況緊急，班機在飛行約1個半小時後緊急改降義大利威尼斯。班機一落地，機場立即派出消防車與救護車戒備，數名穿著防護衣、配戴呼吸器的應急人員登機檢查，並對身體不適的乘客與機組人員進行初步處理；威爾斯透露「當時我們完全不清楚發生什麼事，機長全程沒有向乘客說明情況，讓大家非常害怕」。

這起事件導致航班延誤超過8小時，威爾斯母女直到隔日才抵達埃及，整趟旅程耗時超過40小時。她痛批，此次經歷嚴重影響心情，「本想放鬆身心，卻變成一場噩夢」。此外，她對航空公司的後續處理也感到相當不滿，批評對方態度冷淡，「整個應對過程非常草率，根本沒有把乘客的身心安全放在眼裡」。

英國航空事後回應，針對乘客的投訴已提供約3000美元（約新台幣9萬元）的補償，包括航班延誤、餐食與交通費用，但拒絕賠償威爾斯因行程延誤而損失的飯店住宿費用。至於飛行途中發生的異常狀況，英航說明班機是因「技術問題」進行預防性迫降，經檢查後並未發現機艙內有異常氣體，該架飛機也已於隔日恢復營運。

