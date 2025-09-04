紐西蘭驚見「4萬分之1左撇子」蝸牛 注定單身一輩子

圖為罕見的「左撇子」蝸牛奈德（右），與1隻正常的右旋蝸牛的對比照。由於奈德的螺殼向左旋，導致其性器官無法與佔絕大多數的右旋同類對齊，因而無法交配，使其面臨「終身單身」的命運。（美聯社）

2025/09/04 15:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，紐西蘭1隻名叫「奈德」（Ned）的普通庭園蝸牛，正因其極度罕見的生理結構，而陷入1場「注定單身」的悲慘命運。牠是1隻螺殼向左旋的「左撇子」，這種萬中無一的基因突變，導致其性器官長在與同類相反的位置，無法與佔絕大多數的「右撇子」蝸牛交配。為此，牠的發現者正為牠發起1場全國性的徵婚。

奈德的發現者，作家兼插畫家克拉克森（Giselle Clarkson）解釋，蝸牛雖是雌雄同體，但牠們的性器官位於頸部，交配時需要雙方身體緊密貼合。「當你有1隻右旋的蝸牛和1隻左旋的蝸牛，牠們無法滑到正確的位置，讓牠們的『零件』對上。所以，1個左撇子，只能跟另1個左撇子交配。」然而，科學家估計，這種左旋蝸牛的出現機率，僅約4萬分之一。

致敬《辛普森家庭》「奈德」

克拉克森在發現這隻蝸牛的獨特之處後，便將其命名為「奈德」，以致敬知名卡通《辛普森家庭》中的左撇子角色「奈德·法蘭德斯」（Ned Flanders），他曾在劇中開了1家名為「左撇子專賣店」（The Leftorium）的商店。隨後，《紐西蘭地理》雜誌便為奈德，發起了1場全國性的徵婚活動。

儘管目前奈德的信箱仍是空的，但克拉克森仍保持樂觀，因為此前已有成功的先例。2017年，英國1隻同樣是左撇子的蝸牛「傑瑞米」（Jeremy），在科學家為其發起全球徵婚後，成功找到了2位伴侶，並繁衍了56隻（全為右撇子）的後代。牠的傳奇一生，在其死後，甚至登上了《紐約時報》的訃聞版面。

