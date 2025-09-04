習近平大談長生不老 微博、百度全屏蔽 中國網友崩潰：假的！
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨（3日）在北京天安門廣場主持閱兵儀式，期間與俄羅斯總統普廷談論到「器官移植」、「長生不老」議題，收音流出，震驚全球。然而，相關關鍵詞在中國微博、百度上都遭屏蔽（封鎖），在國外X等社群上的討論貼文下方，則出現不少中國網友洗地，崩潰喊：「假的！」、「變造音頻」。
習近平昨日和普廷、北韓領導人金正恩並肩走向天安門城樓時，普廷突然表示，隨著生物技術的發展，人類的器官可不斷的移植，「越活越年輕」甚至可以「長生不老」，而習近平聽完翻譯口述，親口回答，本世紀人類可能「可以活到150歲」。而這段對話全被一支麥克風收錄下來，引發討論。
旅義作家李穎今日在其X帳號「李老師不是你老師」發布相關貼文，並表示微博上原先一篇貼文分享此事，然而該文目前已被屏蔽。而在該貼文下方，湧出大量崩潰中國網友洗地，留言狂罵：「你是不是傻逼」、「擺明了就是想帶節奏」、「為什麼不放完整的視頻（影片）？」而在其他相關貼文下方，也有中國網友指：「假的」、「變造音頻」。
然而，根據《路透》報導，普廷在北京被問及這次談話外流事件，他已坦承：「我想我們去閱兵典禮時，主席談到了這件事。」
實際查詢微博、百度，可發現幾乎查不到相關事件，搜尋「習近平 器官移植」、「習近平 長生不老」等關鍵字，更會出現「抱歉，未找到相關結果」字樣。
9月3日，普京在记者发布会上，承认与习近平在天安门城楼上讨论长生不老和器官移植。并且表示自己真的相信人能够活到150岁。 https://t.co/BCxtCT35tK pic.twitter.com/CC7siRNotY— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） September 3, 2025
