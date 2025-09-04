裝死？宮城路邊驚見熊倒地 7旬翁上前「移屍」反遭突襲咬傷

亞洲黑熊，示意圖。（美聯社）

2025/09/04 14:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮城縣驚傳「裝死熊」襲人事件。一隻被誤以為死亡的熊竟在移動過程中突然甦醒，還攻擊咬傷作業人員，所幸傷者送醫時意識清醒。

綜合日媒報導，1日晚間7時30分許，宮城縣宮古市茂市地區有民眾通報，路旁出現一隻倒臥的成年熊。警方與市府人員約10人趕抵現場，發現熊隻一動不動，初步判斷已經死亡，因此準備進行移除作業。

一名70多歲、具備道路管理與野生動物應對經驗的工作人員上前協助，沒想到就在嘗試移動熊體時，熊突然起身反咬，導致該男子右臂與左腿受傷。

傷者被緊急送往市內醫院治療，送醫時仍保持意識。事發地點距離宮古市中心約13公里，位於深山區域。目前該熊已逃入山林，警方與市府提醒民眾提高警覺，避免靠近可疑動物或單獨進入山區。

