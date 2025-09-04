為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    引發野火極端天氣發生機率暴增40倍 專家稱原因是氣候變遷

    近日有初步分析顯示，上個月在伊比利半島引發驚人野火的極端天氣發生機率提高40倍。（歐新社）

    近日有初步分析顯示，上個月在伊比利半島引發驚人野火的極端天氣發生機率提高40倍。（歐新社）

    2025/09/04 14:40

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日有初步分析顯示，上個月在伊比利半島引發驚人野火的極端天氣，因氣候變遷而變得更有可能發生，其發生機率提高40倍。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，致命野火在短短幾週內燒毀伊比利半島50萬公頃土地，世界天氣歸因（World Weather Attribution）研究人員表示，在工業化前氣候條件下，這種情況每500年才會出現1次，但在世界因使用煤炭、石油而等資源變暖後，這種情況每15年就出現1次。

    研究人員聲稱，這種引發野火的極端天氣發生率提高40倍，氣候變遷對極端高溫有顯著影響。上個月伊比利半島的10天最高氣溫預計在工業化之前每2500年才會出現1次，而現在預計每13年就出現1次。

    倫敦帝國學院氣候科學家、該研究合著者巴恩斯（Clair Barnes）指出，隨著氣候變化，更熱、更易燃的條件正變得越發嚴峻，並引發了前所未有的恐怖火災。

    土地利用的變化，也加劇伊比利半島不斷上升的野火風險。該島上幾個氣候炎熱的國家，一直努力應對農村廢棄和人口老化影響。因為年輕人遷入城市後，留下無人管理的農田，而農田裡的雜草極易燃燒。

    值得注意的是，世界天氣歸因的研究主要依靠天氣觀測數據進行，尚未提交給同行評審。

    西班牙阿利坎特大學（Alicante）應用數學家加西亞（David Garcia）表示，西班牙公開討論主要集中在農村活動的減少和隨之而來的植被生長，但人們很少討論氣候變遷對火災的影響。他強調，事實證明氣候變遷對野火有巨大影響力。

    西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）1日宣布10點氣候計畫（10-point climate plan）細節，以應對日益極端的天氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播