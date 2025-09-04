引發野火極端天氣發生機率暴增40倍 專家稱原因是氣候變遷

近日有初步分析顯示，上個月在伊比利半島引發驚人野火的極端天氣發生機率提高40倍。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日有初步分析顯示，上個月在伊比利半島引發驚人野火的極端天氣，因氣候變遷而變得更有可能發生，其發生機率提高40倍。

根據《衛報》（The Guardian）報導，致命野火在短短幾週內燒毀伊比利半島50萬公頃土地，世界天氣歸因（World Weather Attribution）研究人員表示，在工業化前氣候條件下，這種情況每500年才會出現1次，但在世界因使用煤炭、石油而等資源變暖後，這種情況每15年就出現1次。

研究人員聲稱，這種引發野火的極端天氣發生率提高40倍，氣候變遷對極端高溫有顯著影響。上個月伊比利半島的10天最高氣溫預計在工業化之前每2500年才會出現1次，而現在預計每13年就出現1次。

倫敦帝國學院氣候科學家、該研究合著者巴恩斯（Clair Barnes）指出，隨著氣候變化，更熱、更易燃的條件正變得越發嚴峻，並引發了前所未有的恐怖火災。

土地利用的變化，也加劇伊比利半島不斷上升的野火風險。該島上幾個氣候炎熱的國家，一直努力應對農村廢棄和人口老化影響。因為年輕人遷入城市後，留下無人管理的農田，而農田裡的雜草極易燃燒。

值得注意的是，世界天氣歸因的研究主要依靠天氣觀測數據進行，尚未提交給同行評審。

西班牙阿利坎特大學（Alicante）應用數學家加西亞（David Garcia）表示，西班牙公開討論主要集中在農村活動的減少和隨之而來的植被生長，但人們很少討論氣候變遷對火災的影響。他強調，事實證明氣候變遷對野火有巨大影響力。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）1日宣布10點氣候計畫（10-point climate plan）細節，以應對日益極端的天氣。

