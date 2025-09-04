為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中生來台愛上大16歲「間諜學姐」中國國安部稱近百份軍工情報外洩

    中國國安部指出，一名中生來台和一名「學姊」交好，返中進入機密實驗室工作後，卻因愛情而外洩機密情資，深陷「溫柔陷阱」。（美聯社）

    中國國安部指出，一名中生來台和一名「學姊」交好，返中進入機密實驗室工作後，卻因愛情而外洩機密情資，深陷「溫柔陷阱」。（美聯社）

    2025/09/04 13:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國安部微信官方帳號今日（4日）發文揭露「間諜詐騙公式」，其中一案例涉及來台中國學生。國安部指出，一名中生來台和一名「學姊」交好，返中進入機密實驗室工作後，卻因愛情而外洩機密情資，深陷「溫柔陷阱」。

    綜合中媒報導，國安部「間諜詐騙公式」一文列舉出3個案例，其中一名18歲的中國學生「小哲」以交換生身分赴台灣某大學交流，在一次偶然聚會中，一名自稱「學姐」的女生主動接近小哲，並對其頻頻示好，後續學姐常約小哲單獨聚會吃飯，小哲很快就和學姐開始交往。

    國安部提到，小哲回到中國後順利進入一家涉及機密的重點實驗室工作，而學姊在此期間時常以查勤名義要求小哲拍攝實驗室現場照片，或是以關心學業為由，要小哲分享最新學術研究成果。

    國安部表示，學姊向小哲索取的資料簡單資訊變成了具體實驗數據、機密科研資料，當小哲逐漸察覺異常、想跟學姐分手時，卻被學姊以「洩漏機密」威脅，在威脅與恐嚇下，小哲只能繼續提供情資給學姊。

    後續中國國家安全機關查證後發現，這名所謂的「學姐」實際上是境外間諜情報機關人員，還比小哲大了16歲，小哲總共提供「學姐」涉及中國國防軍工領域的近百份情報，收取報酬4.5萬元人民幣，最後小哲因此鋃鐺入獄；不過國安部在這篇文章中，並沒有說明學姐身分是否是台灣情報人員，未提及事件時間點，相較另外兩件案例，也沒有寫出具體量刑。

